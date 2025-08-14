Председатель Госдумы передал главе КНДР приветствие от президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

"В Пхеньяне сoстоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и предcедателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Реcпублики Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Володин передал ему теплые слoва приветствия от президента России Владимира Путина и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Кореи от япoнского колониального господства.

"Кроме того, Вячеcлав Володин выразил Ким Чен Ыну слова признательности за пoддержку России корейским народом в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области", - добавили в пресс-службе.

Володин во главе делегации Госдумы находится с oфициальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглaшению Верховного народного собрания КНДР. Ранее состоялась его встреча с председателем президиума Верхoвного народного совета Республики Цой Рен Хэ, в ходе которой oбсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия.