Дарчиев: диалог о нормализации отношений РФ и США не прерывался

Есть надежда достичь определенных результатов в этом вопросе, заявил российский посол в Вашингтоне

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. РФ и США не прерывали диалог о нормализации отношений, есть надежда достичь определенных результатов в этом вопросе. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Не прерывались, они продолжаются. Надеемся достичь определенных результатов в соответствии с указаниями президентов", - сказал он "Первому каналу", отвечая на соответствующий вопрос.

В июле замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США согласуют сроки третьего раунда консультаций по "раздражителям". Тогда он отметил, что "торможения в продвижении с США по двусторонней повестке дня нет, есть техническая пауза".

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Российскую делегацию на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.