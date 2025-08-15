Медведев поздравил Ким Чен Ына с освобождением Кореи

Зампред Совбеза пожелал лидеру КНДР успехов и крепкого здоровья, а корейскому народу - процветания, сообщило ЦТАК

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил поздравления председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну в связи с 80-й годовщиной освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наши народы и сегодня плечом к плечу противостоят внешним деструктивным силам, прилагают целенаправленные усилия по построению справедливого мирового порядка", - отметил Медведев. В качестве примера "прочности братских уз" он привел участие военнослужащих Корейской народной армии в освобождении Курской области.

"Уверен, что сообща мы добьемся еще больших успехов в укреплении нашего всеобъемлющего стратегического партнерства", - добавил Медведев. Он выразил надежду, что весомый вклад в достижение общих целей внесет сотрудничество между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожелал генеральному секретарю ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну успехов и крепкого здоровья, а корейскому народу - процветания.

По случаю празднования 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства в Пхеньян прибыла делегация во главе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Спикер назвал праздник общим для РФ и КНДР, поскольку 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты вместе добились освобождения полуострова.