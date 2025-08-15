Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ отметил, что рядом находится Чукотка

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Крупные российские корпорациями с интересом могли бы зайти на Аляску при разработке редкоземельных минералов, учитывая близость российской Чукотки. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Для наших крупных компаний, корпораций было бы интересно работать на землях Аляски, добывая те природные ресурсы, которые там есть, или совместно создавая с американцами компании по разработке и добыче ископаемых. Для нас это было бы интересно, рядом Чукотка, рядом наши земли", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что США намерены предложить России разработку редкоземельных минералов на Аляске.

8 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.