Владимир Зеленский является марионеткой, который "не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа", заявил посол по особым поручениям МИД

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Неприглашение на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Владимира Зеленского является признанием его нелегитимности. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Это признание того факта, что Зеленский является марионеткой, нелегитимным президентом, который не отражает реальные настроения и ожидания украинского народа", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.