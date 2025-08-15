Немалую работу провели во время визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. РФ изложит свою четкую позицию на российско-американских переговорах на Аляске, и для этого уже немало было сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать", - сказал он в комментарии телеканалу "Россия-24".

"Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа. Президент уже об этом говорил. Уиткофф выступал от имени президента [США Дональда] Трампа. Надеемся, что мы завтра продолжим этот очень полезный разговор", - подчеркнул министр.

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в четверг, что встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Затем к лидерам присоединятся члены делегаций - по пять человек с каждой стороны. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".