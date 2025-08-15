Мишустин встретился в Киргизии с первым вице-президентом Ирана

Беседа проходит в государственной резиденции "Чолпон-Ата", где накануне премьер-министры стран ЕАЭС собирались на заседание межправсовета в узком составе

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин на полях мероприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в киргизской Чолпон-Ате встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

С российской стороны в беседе участвуют, в частности, вице-премьер Алексей Оверчук, главы Минздрава, Минэкономразвития и Минобрнауки Михаил Мурашко, Максим Решетников и Валерий Фальков, а также глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Росатома Алексей Лихачев.

Беседа проходит в государственной резиденции "Чолпон-Ата", где накануне премьер-министры стран ЕАЭС собирались на заседание межправсовета в узком составе.

Иран - наблюдатель при ЕАЭС наравне с Узбекистаном и Кубой. Исламская республика принимает участие в мероприятиях объединения и ведет с ним активную торговлю. Между ЕАЭС и Ираном действует соглашение о свободной торговле.