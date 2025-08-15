15 августа, 07:49

Мишустин: РФ и Иран активно работают над стратегическим коридором Север - Юг

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Эта магистраль обеспечит связанность всего Евразийского региона, отметил председатель правительства

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Москва и Тегеран самым активным образом работают над развитием международного транспортного коридора Север - Юг. Это заметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

"В части развития транспортной логистики активно мы вместе работаем над развитием коридора Север - Юг, - указал Мишустин. - Эта стратегическая магистраль обеспечит связанность всего Евразийского региона".

Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. 

