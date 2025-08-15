Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима счел, что это подчеркивает ключевое развитие и расширение взаимоотношений между РФ и США

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия ждет ответного визита президента США Дональда Трампа после саммита двух лидеров на Аляске 15 августа. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломату был задан вопрос, видит ли он возможность признания Соединенными Штатами новых российских регионов и визита Трампа в Россию. "Я могу сказать одно: мы говорим о симметричных действиях. Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию", - сказал Мирошник.

По его словам, "это логично и подчеркивает ключевое развитие и расширение взаимоотношений между Россией и США, при том что отношения двух крупнейших геополитических держав не ограничиваются только Украиной". Посол МИД РФ подчеркнул, что "у США и у России есть огромный спектр вопросов: международного, общепланетарного характера, прямых экономических, культурных, спортивных и прочих взаимоотношений, многие из которых поставлены на паузу и должны развиваться в интересах обеих сторон".

На уточняющий вопрос, может ли Трамп приехать в Крым, дипломат ответил: "Давайте не будем забегать вперед".

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Путин встретился в Женеве с возглавлявшим на тот момент вашингтонскую администрацию Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску, которая была продана США в 1867 году за $7,2 млн.