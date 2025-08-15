Мишустин досрочно покинул заседание премьеров ЕАЭС в Киргизии

Российская делегация продолжит работать на заседании ЕМПС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин досрочно прервал участие в заседании Евразийского межправительственного совета, чтобы вернуться в Москву.

"Коллеги, благодарю за внимание, - обратился премьер. - Вместе с тем, прошу меня извинить, мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа".

"Прошу вас продолжать заседание. Желаю плодотворной работы. Спасибо!" - заключил Мишустин.

Российская делегация продолжит работать на заседании ЕМПС. Наиболее высокий ранг среди представителей России - у вице-премьера Алексея Оверчука. Также в мероприятиях ЕАЭС принимают участие, в частности, министры здравоохранения и экономического развития Михаил Мурашко и Максим Решетников, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий.

Встреча Путина и Трампа пройдет после 22:00 мск на Аляске, в помещениях военной базы Элмендорф-Ричардсон. Журналисты "кремлевского пула" и многие члены делегации уже прибыли на место. Президент России по пути на Аляску прибыл на Дальний Восток, он занимается региональными вопросами в Магадане.