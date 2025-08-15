Младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России отметил, что Запад все равно будет пытаться сократить отставание и нарастить свои арктические возможности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудничество России и США в Арктике может снизить военно-политическую напряженность в регионе, но Запад все равно будет пытаться сократить отставание от РФ и нарастить свои арктические возможности. Такое мнение высказал ТАСС специалист по Арктике, младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Никита Липунов.

"Возобновление полноценного диалога между Россией и США по Арктике может стать первым шагом к восстановлению взаимного доверия между двумя ведущими арктическими державами, а это позволит в некоторой степени снизить градус военно-политической напряженности в высоких широтах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "несмотря на возможное возобновление российско-американского взаимодействия в Арктике, в регионе продолжится "гонка потенциалов" между Россией и Западом, где у Москвы неоспоримое преимущество". "Западные страны, в том числе США, в ближайшие годы будут всячески стремиться сократить отставание от России и нарастить свои арктические возможности", - добавил эксперт.

"Арктика по-прежнему остается зоной взаимного стратегического ядерного сдерживания России и США, и по этой причине обе державы будут поддерживать в регионе военное присутствие, укреплять его и демонстрировать силу", - добавил Липунов.

В отличие от западных стран, Россия по-прежнему открыта для взаимовыгодного сотрудничества в Арктике с теми, кто готов уважать российские интересы, считает политолог. "Президент России Владимир Путин неоднократно напоминал об этом, в том числе в ходе Международного арктического форума в Мурманске в марте этого года. И Москва, и Вашингтон заинтересованы в возобновлении сотрудничества в Арктике", - отметил аналитик.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в Анкоридже в 22:30 мск, ее откроет беседа один на один. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но президенты затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".