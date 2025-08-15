Вице-премьер России намерен обсудить вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам, что обсудит на следующей неделе с азербайджанской стороной вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы [разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе] будем рассматривать. Так что движение идет", - сказал он.

"Она будет в России", - ответил Оверчук на вопрос о месте проведения встречи.

Вице-премьер отметил, что существует трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, которая работает над реализацией девятого пункта трехсторонней декларации лидеров РФ, Азербайджана, Армении и обсуждала детально все нюансы разблокирования.

"Поэтому нам, конечно же, интересно знать, насколько стороны продвинулись в решении тех проблем, которые обсуждались в рамках трехсторонней рабочей группы. Некоторые нюансы затрагивают интересы РФ на Южном Кавказе, прежде всего с точки зрения развития железнодорожного сообщения. Поэтому нам будет очень интересно услышать, были ли найдены решения по тем нюансам", - подчеркнул он.

"Тогда, конечно же, нам необходимо будет уже, если эти вопросы все были решены, то нам необходимо будет уже переводить это в плоскость технико-экономических обоснований расчетов, смотреть на экономику этих проектов и заниматься разблокированием. Но опять-таки это потребует, конечно же, уже трехсторонних усилий в рамках взаимодействия, которое у нас было и есть с Арменией и с Азербайджаном", - заключил Оверчук.