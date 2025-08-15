Посол по особым поручениям российского дипведомства Марат Бердыев указал, что Австралия, Канада, Новая Зеландия и Япония на площадке форума поднимают украинскую проблематику

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Большинство членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) отвергают попытки политизировать форум, но представители отдельных стран поднимают украинскую проблематику. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Буквально четверка экономик - Австралия, Канада, Новая Зеландия и примыкающая к ним Япония продолжают разрушать климат доверия в АТЭС периодическим вбросом геополитических инсинуаций с украинским контекстом", - отметил российский дипломат, выразив сожаление из-за подобного подхода этих стран.

"Ничего, кроме отторжения, это не вызывает у большинства членов АТЭС, которые игнорируют такие конфронтационные заходы или, абстрагируясь от навязываемой им дискуссии, призывают к прекращению политизации АТЭС", - продолжил Бердыев. Посол по особым поручениям отметил, что среди членов АТЭС превалирует понимание, что АТЭС - это "сугубо экономический форум". По словам Бердыева, это подчеркивалось даже американской стороной.

Российская делегация в ответ указала на роль западных неолиберальных элит в международных конфликтах. "Со своей стороны дали развернутые оценки провоцируемым неолиберальными элитами проседающего Запада международным разногласиям и конфликтам, их непосредственной вовлеченности в украинский кризис и попыткам срыва его реалистичного урегулирования", - рассказал дипломат. "Видим определенный отрезвляющий эффект таких действий. Будем его закреплять таким образом, чтобы избавиться от геополитики уже в ходе саммита АТЭС в Кёнджу 31 октября - 1 ноября", - заключил посол по особым поручениям.

В АТЭС входит 21 экономика региона, включая Австралию, Гонконг (часть Китая), Китай, РФ, Чили и другие. 15 августа в Инчхоне в Южной Корее состоялась встреча старших должностных лиц, в которой принял участие Марат Бердыев.