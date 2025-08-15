Бригады ВСУ вместе с командирами бросают опорные пункты, отметил генерал-майор запаса

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Успехи российской армии на линии боевого соприкосновения (ЛБС) деморализовали противника, бригады ВСУ вместе с командирами бросают опорные пункты, такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что треть батальона и командование 60-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ сбежали с краснолиманского направления СВО.

"Успехи частей и подразделений российской армии на ЛБС привели к значительному снижению морально-политического состояния личного состава ВСУ. Самолеты ВКС постоянно разрушают логистические цепочки и склады снабжения киевского режима с оружием и боеприпасами из стран НАТО. Свою отрицательную роль играет и насильственная мобилизация на Украине, когда сотрудники территориальных центров комплектования хватают мужчин в армию, даже преклонного возраста, на улицах, в автобусах и магазинах", - сказал Ивлев.

Депутат отметил, что мирные инициативы российского меморандума также показывают военнослужащим Украины путь к миру и окончанию войны. "В результат роты и бригады ВСУ бросают опорные пункты, оставляют позиции и сдаются в плен либо разбегаются по лесам, прячутся у знакомых и родственников", - добавил он.