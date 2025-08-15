Президент России отметил, что новый этап масштабной работы по качественному и комплексному обновлению дальневосточных городов и формированию современной среды для жизни, учебы, работы и бизнеса начался еще в 2021 году

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Работа по реализации мастер-планов в Дальневосточном регионе идет в хорошем темпе, полным ходом разрабатывается и реализуется проектная документация. При этом более полутора сотен объектов уже построено или модернизировано, обратил внимание президент РФ Владимир Путин, открывая совещание о ходе реализации мастер-плана в Магадане.

Он напомнил, что новый этап масштабной работы по качественному и комплексному обновлению дальневосточных городов и формированию современной среды для жизни, учебы, работы и бизнеса начался еще в 2021 году. "Именно тогда было дано поручение подготовить 22 мастер-плана по развитию городов и городских агломераций региона, в которых проживает почти 4,5 миллиона человек. То есть это более половины всего населения Дальнего Востока", - подчеркнул глава государства.

"Все эти долгосрочные, комплексные, стратегические документы удержаны и выполняются, - отметил Путин. - В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп, полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено или модернизировано".

По словам российского лидера, активно развивается парк "Маяк", расчищается территория бухты Нагаева, где будет создан морской логистический центр. Тем не менее, необходимо детальнее посмотреть, что уже удалось сделать, а с чем возникли проблемы, обратил внимание президент.

"Подчеркну, для социально-экономического и пространственного развития конкретного города или городской агломерации такая работа крайне важна, - продолжил Путин. - Мастер-планы формируются при непосредственном участии граждан, предпринимателей, общественных организаций и максимально учитывают пожелания и предложения". Такая договоренность, добавил глава государства, есть, и пожелания и планы людей, проживающих в конкретных населенных пунктах региона, нужно учитывать.