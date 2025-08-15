Период регистрации на выборах всех уровней завершен

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Регистрацию на сентябрьские выборы высших должностных лиц субъектов РФ прошли 95 кандидатов в 20 регионах, сообщили в пресс-службе ЦИК России.

Как рассказали в комиссии, период регистрации на выборах всех уровней завершен. "В 20 регионах, где пройдут выборы высших должностных лиц субъектов РФ, было выдвинуто 134 кандидата, из них 95 зарегистрированы", - рассказали в ЦИК РФ.

Там уточнили, что из 95 зарегистрированных кандидатов 94 представляют 10 политических партий, еще один идет как самовыдвиженец. Статус выдвинутых утратили 17 человек, в регистрации было отказано 22 претендентам.

На выборах депутатов законодательных органов власти субъектов РФ по единым округам из 4 137 выдвинутых кандидатов зарегистрированы 3 956 от 11 партий; по одномандатным округам из 1 292 кандидатов зарегистрированы 1 233 (1 219 от 10 партий и 14 самовыдвиженцев).

В столицах субъектов РФ по выборам депутатов городских дум и советов по единым округам из 3 681 кандидата зарегистрированы 3 430, по одномандатным - из 4 021 кандидата зарегистрированы 3 772 (3 639 от 14 партий и 133 самовыдвиженца).

В единый день голосования 14 сентября в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.