Москва убеждена, что Белграду удастся справиться с попытками подорвать внутреннее единство сербского народа, отметили в министерстве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Сербии заявляют о готовности к проведению досрочных выборов, однако ситуация в стране переходит от мирных демонстраций к насильственному сценарию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с радикализацией уличных протестов в Сербии.

"Переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию разворачивается, несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает нынешнее положение и существующие проблемы, предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом, конституционном поле. В том числе заявляет о готовности к проведению досрочных выборов", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что новая волна уличных беспорядков в крупных городах Сербии переходит грань цивилизованного поведения. "Определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии, варварства и насилия. Хулиганы атакуют административные здания, отделения правящей партии. Дело дошло до поджога помещений, в которых находились люди. Под угрозу поставлены общественный порядок, безопасность и жизнь граждан", - отметили в МИД РФ.

Как заверили в министерстве, "Россия не может оставаться равнодушной к тому, что происходит в братской Сербии", которая в непростых условиях "находит в себе силы сохранять самостоятельность, защищать суверенитет". "В Москве уверены, что в этой стране восстановятся мир, стабильность, и ей удастся справиться с попытками подорвать внутреннее единство сербского народа, столь необходимое на современном историческом отрезке", - констатировали в российском дипведомстве.