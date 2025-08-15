Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президент обязательно возложит цветы перед вылетом

МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. После завершения рабочей программы на Аляске президент РФ Владимир Путин посетит захоронение советских летчиков, погибших в годы Второй мировой войны при перегоне боевых самолетов из США в СССР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

"Да, могилы наших советских военных пилотов, там и гражданский один похоронен. Мы ожидаем, что после завершения всей программы рабочей, перед вылетом, [президент РФ Владимир] Путин обязательно возложит цветы", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить могилы советских военных летчиков в Анкоридже.

Путин в преддверии саммита почтил подвиг советских и американских летчиков, возложив в Магадане без головного убора под дождем 20 алых роз к мемориалу героям Алсиба (трассы Аляска - Сибирь). Мемориал посвящен подвигу пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии и напоминает о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны. Он увековечивает историю сотрудничества СССР и США, изображая момент рукопожатия советского и американского летчиков на фоне вертикально установленного крыла самолета.

Ранее в Кремле назвали место для встречи президентов РФ и США примечательным в том числе и потому, что рядом с военной базой Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где пройдет саммит, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских, погибших в 1942-1945 годах при перегоне в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза. Как отметил главы российского государства Юрий Ушаков, то, что саммит пройдет рядом с таким исторически важным местом, напоминающим о боевом братстве народов двух стран, "особенно символично в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией".