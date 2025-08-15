В министерстве отметили неприемлемость политики, закрепляющей новые реалии на земле

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин выразил серьезную обеспокоенность России намерением Израиля осуществить полную оккупацию сектора Газа. Подчеркнута неприемлемость политики, закрепляющей новые реалии на земле, сообщили в МИД РФ по итогам встречи сторон.

"В ходе беседы большое внимание было уделено складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, в частности на оккупированной палестинской территории, с акцентом на катастрофическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа. В данном контексте российской стороной была выражена серьезная обеспокоенность намерением Израиля осуществить полную оккупацию анклава. Подчеркнута неприемлемость политики, закрепляющей новые реалии на земле и чреватой дальнейшим обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Подтверждена принципиальная позиция Москвы в поддержку всеобъемлющего ближневосточного урегулирования на основе соответствующих решений ООН и ее Совета Безопасности", - указали в министерстве.

Как отметили в МИД, дипломаты также затронули обстановку на Украине и вокруг нее. "С российской стороны была разъяснена последовательная линия на достижение надежного урегулирования с учетом необходимости устранения коренных причин конфликта. Состоялось также рассмотрение вопросов развития двусторонних отношений", - добавили в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве.