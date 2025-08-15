Песков: Путина на переговорах будут сопровождать Лавров и Ушаков

Изначально планировалась встреча с президентом США Дональдом Трампом "один на один"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN заявил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров будут сопровождать Владимира Путина на переговорах на Аляске.

Отмечается, что изначально планировалась встреча с президентом США Дональдом Трампом "один на один", однако позднее она была изменена на формат "три на три".

Вместе с Трампом будут госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Как ранее рассказал Ушаков, программа саммита предполагает беседу двух лидеров, затем продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием делегаций. Со стороны России - это Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Жестких временных рамок предстоящий саммит не имеет. Как сказал Ушаков, время, когда завершатся переговоры, будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Об итогах Путин и Трамп проинформируют представителей прессы на совместной пресс-конференции.