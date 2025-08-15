Встреча Путина и Трампа на Аляске

Советник главы ДНР считает, что обстрел города направлен на то, чтобы сорвать саммит президентов России и США

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Удары со стороны ВСУ по многоэтажке в Донецке являются провокацией в преддверии саммита лидеров РФ и США. Такую точку зрения в беседе с ТАСС выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Этот обстрел - чистой воды кровавая провокация противника, направленная на попытку дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать саммит президентов России и США", - сообщил Кимаковский.

Вечером 15 августа украинские войска нанесли массированный удар по многоэтажке в Донецке. В результате удара минимум один человек погиб, двое пострадали. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, на месте удара обрушились несколько этажей, на месте работают сотрудники МЧС.