Президенты РФ и США начали встречу в формате "три на три"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали встречу в формате "три на три" без традиционных для саммитов вступительных слов, открытых для прессы. Сами переговоры проходят в закрытом режиме.

Путин и Трамп, сев в кресла, повернулись к фотографам, чтобы те смогли сделать несколько снимков. Присутствовавшие в зале репортеры, как и во время церемонии встречи, попытались, перекрикивая друг друга, задать вопросы, однако американская служба протокола, поблагодарив журналистов, вывела их из помещения.

"Огромное спасибо", - несколько раз настойчиво повторил Трамп, также останавливая гомон репортеров. Путин, со своей стороны, в ответ на настойчивые крики англоязычных СМИ лишь в шутку изобразил недоумение, но говорить не стал.

Президенты двух стран сидят друг напротив друга на фоне бренд-волла, украшенного надписями на английском "Аляска-2025" и слоганами "Стремясь к миру". Все готово к длительным переговорам - на небольшом столике, стоящем между креслами Путина и Трампа, есть бокалы с водой, несколько карандашей и блокнотов, в том числе - президентский российский с изображением штандарта главы государства на обложке. За спиной каждого главы государства установлено по два флага - РФ и США.