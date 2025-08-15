Переговоры Путина и Трампа в формате "три на три"

Беседа президентов России и США проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры начала переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Беседа президентов России и США проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Комнату украсили флагами РФ и США.

Помимо глав государств, во встрече участвуют помощник главы российского государства Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.