На видео видно военную технику, в том числе грузовики, гаубицу и бронемашину Stryker

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев показал кадры с военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

"Подъезд на саммит Россия - США", - написал Дмитриев под публикацией в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На видео видно различную военную технику, в том числе военные грузовики, гаубицу и бронемашину Stryker.

О встрече Путина и Трампа

Путин и Дональд Трамп начали переговоры в формате "три на три". Беседа проходит в одном из помещений на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Вопреки обычаю, президенты не стали выступать с открытыми для прессы репликами в начале встречи. Позволив фоторепортерам сделать несколько снимков, сидящие друг напротив друга лидеры перешли к переговорам, которые идут в закрытом для СМИ режиме.

Помимо глав государств, в беседе участвуют с российской стороны помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Президенты уже успели кратко побеседовать на церемонии встречи у трапа самолетов на летном поле в Анкоридже - Путин и Трамп обменялись парой реплик на ковровой дорожке. Затем глава российского государства сел в Cadillac американского лидера, где Путин и Трамп смогли пообщаться тет-а-тет.

Позднее, как ожидается, к президентам присоединятся другие участники российской и американской делегаций. Из РФ на Аляску приехали главы Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.