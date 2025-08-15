Журналисты отметили, что "хореография прибытия и приветствия" лидеров одновременно вселяет надежду и опасение

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Прибывшие на саммит в Анкоридже президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились как старые друзья. Как пишет итальянская газета La Repubblica, "хореография прибытия и приветствие Путина и Трампа вселяют одновременно и надежды, и опасения от этой исторической встречи, на которой может решиться будущее Украины".

"Когда они жали друг другу руки, казалось, что встретились старые друзья, которые давно не виделись и рады встретиться на обед Феррагосто (традиционный итальянский праздник 15 августа - прим. ТАСС), хотя для обоих этот праздник ничего не значит", - пишет издание.

Встреча Путина и Трампа проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.