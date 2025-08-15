Переговоры Путина и Трампа в узком формате длятся уже более двух часов

Саммит в формате "три на три" проходит в закрытом для прессы режиме

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Российско-американский саммит в формате "три на три" длится уже более двух часов. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп ведут беседу в закрытом для прессы режиме в присутствии своих помощников и руководителей внешнеполитических ведомств.

Саммит проходит на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Хотя встреча в формате "три на три" идет два часа, общаться Путин и Трамп начали несколько раньше - буквально сойдя с трапа и поприветствовав друг друга на церемонии официальной встречи, начавшейся в 22:10 мск в пятницу.

Кратко пообщаться тет-а-тет - даже без переводчика, по информации американской прессы, - лидеры смогли в автомобиле по дороге к месту проведения саммита.

Позднее переговоры Путина и Трампа продолжатся в расширенном формате, с участием других участников делегаций двух стран. С российской стороны, как ожидается, к встрече присоединятся главы Минфина и Минобороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.