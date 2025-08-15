Путин и Трамп услышат друг друга на пресс-конференции в синхронном переводе

На местах для прессы размещены радиоприемники с наушниками

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Перевод на пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет синхронный, передает корреспондент ТАСС.

Для выступления лидеров по итогам саммита на Аляске подготовлено одно из помещений в конгресс-центре Arctic Warrior на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Здесь на небольшом подиуме установлены две трибуны, а в зале - стулья для представителей российских и американских СМИ. Всего зал вмещает порядка 200 журналистов, включая телеоператоров. На каждом месте для прессы размещены радиоприемники с наушниками для перевода.

Лидеры тоже будут слышать друг друга в синхронном переводе через наушники.

В ближайшее время начало пресс-конференции не ожидается - журналистов еще не приглашали занимать места.

Сами лидеры пока продолжают переговоры в узком составе. По графику еще планируется рабочий обед с расширенным составом делегаций. Точная длительность саммита не оговаривалась.