16 августа, 00:43
Встреча Путина и Трампа на Аляске

WSJ: Путин нарушил традицию и пересел в лимузин Трампа по его просьбе

Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США
По информации газеты, американский лидер предложил президенту России сесть в его бронированный Cadillac после фотографирования

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле и пересел в лимузин американского лидера Дональда Трампа по его приглашению. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast ("Зверь") поступило от Трампа после совместного фотографирования.

Обычно Путин в любой точке мира передвигается на своем транспорте. В этот раз тоже все было готово к тому, чтобы глава российского государства по прилете на Аляску направился на встречу на отечественном представительском автомобиле "Аурус", на различных модификациях которого передвигается с 2018 года. 

