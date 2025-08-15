Трамп: Лукашенко заявил о настроенности Путина на договоренность по Украине

Президент Белоруссии сообщил об этом лидеру США по телефону

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил ему о настроенности главы российского государства Владимира Путина на достижение договоренности по Украине.

«Он (Лукашенко — прим. ТАСС) друг Путина, они близкие соседи и работают вместе. Он считает, что президент Путин хочет заключить сделку, он хочет прекращения [конфликта]», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News, записанном на борту президентского самолета по пути в Анкоридж (штат Аляска).

По словам Трампа, Лукашенко также сообщил ему, что «очень позитивно относится» к саммиту РФ и США на Аляске. «Он также сказал, что очень уважает меня и нашу страну. Но он не особо уважал страну при некоем другом лидере (предшественнике Трампа на посту президента Джо Байдене — прим. ТАСС), и я понимаю его, поскольку никто тогда не уважал нас», — добавил хозяин Белого дома.