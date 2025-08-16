Встреча двух президентов показала желание искать точки соприкосновения, считает преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала их настрой на поиск путей решения проблем, переговорный процесс продолжится. Такое мнение ТАСС выразил преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Борис Первушин.

"Встреча на Аляске показала: у Владимира Путина и Дональда Трампа есть желание искать точки соприкосновения, но до конкретных договоренностей по ключевым вопросам, включая украинский, стороны пока не дошли", - считает эксперт.

Он обратил внимание на то, что Путин несколько раз подчеркивал значимость общего исторического опыта стран, на котором можно строить будущее. В свою очередь Трамп избегал деталей, ограничившись словами, что сделки пока нет и полного взаимопонимания достичь не удалось, но при этом назвал прогресс переговоров "существенным".

"Конкретика - сомнение в ее существовании практически невозможно - еще на какое-то время останется внутри переговорной группы. Игра идет настолько тонкая, что лишние свидетели могут ее только сломать", - считает Первушин.

Эксперт убежден, что переговорный процесс будет продолжен. "Фраза Трампа о возможной критике в связи с новой встречей с Путиным звучит как намек на будущий визит американского президента в Россию. И если этот сценарий реализуется, диалог, начатый на Аляске, может получить продолжение уже на российской земле", - заключил он.