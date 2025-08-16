O Globo: Россия и США начали сближение после саммита Путина и Трампа

Отсутствие соглашения по урегулированию конфликта на Украине не стало препятствием для этого, пишет бразильское издание

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп заложили основу для сближения двух стран по итогам двусторонней встречи на Аляске. Отсутствие соглашения по урегулированию конфликта на Украине не стало препятствием для этого, пишет бразильская газета O Globo.

Издание отмечает, что встреча с российским лидером была одной из самых ожидаемых с момента возвращения Трампа в Белый дом. По оценкам газеты, после примерно трех часов переговоров стороны сделали первый и важный шаг к восстановлению диалога, причем конфликт на Украине и отсутствие соглашения не помешали этому.

Российско-американские переговоры на высшем уровне прошли на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам встречи Путин и Трамп сделали заявления для прессы. По словам президента РФ, ситуация вокруг Украины стала одной из центральных тем саммита на Аляске.