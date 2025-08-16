После встречи лидеры приняли решение перейти сразу к проведению пресс-конференции

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. В расписании президента США Дональда Трампа в Анкоридже значился рабочий обед с его российским коллегой Владимиром Путиным, однако после переговоров он был отменен. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, в обеде также должны были принять участие несколько высокопоставленных официальных лиц США. Однако после встречи лидеры приняли решение перейти сразу к проведению пресс-конференции.

15 августа на военной базе на Аляске состоялся саммит РФ и США. Общение продолжалось более трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.