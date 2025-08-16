Стороны сумели прийти к согласию не по всем вопросам, отметил американский лидер

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вылетел из Анкориджа (штат Аляска) в Вашингтон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Переговоры лидеров продлились около трех часов. По окончании беседы с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств президенты сделали заявления для СМИ. Путин сообщил о настрое России на украинское урегулирование и восстановление связей с США, а также отметил личные хорошие отношения с Трампом. Американский лидер в свою очередь заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию. По окончании переговоров Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске.