Помощник президента США Стивен Чун назвал сказанное журналисткой в эфире телеканала полной неправдой

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун опроверг сообщения телеканала Fox News о том, что переговоры между президентами России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа прошли неудачно.

"Полная неправда", - написал он в социальной сети X. Ранее журналистка Fox News Джеки Хайнрик в эфире телеканала утверждала, что "атмосфера, царившая в зале переговоров, была не из приятных" и "казалось, что все шло не так, как надо". В то же время она признала, что не видела "никаких хмурых взглядов" членов американской делегации, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - Рубио и Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Он также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.