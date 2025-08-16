Декларацию о мирном урегулировании подписали 8 августа в Вашингтоне

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное при участии США, является общей победой, Россия на протяжении долгого времени вела миротворческую работу в регионе. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном.

"Декларация о мирном урегулировании между Баку и Ереваном - это общая победа, победа разума", - сказал собеседник агентства, комментируя выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Как отметил Водолацкий, именно РФ стояла у истоков мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, ведя миротворческую работу и сближая позиции Баку и Еревана. Российская сторона хочет мира для республик, которые входят в структуру СНГ, добавил депутат ГД.

О конфликте

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились после того, как в 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о своем выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Боевые действия были прекращены в 1994 году.

В сентябре 2020 года в регионе вновь начались активные боевые действия, которые были прекращены лишь после того, как 9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заключили соответствующее соглашение.

Несмотря на подготовку к заключению мирного договора, Армения и Азербайджан регулярно продолжали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. Новое серьезное обострение конфликта произошло 13-14 сентября 2022 года. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию. 17 апреля 2024 года согласно решению высшего руководства России и Азербайджана начался досрочный вывод российских миротворческих войск с территории Карабаха. 12 июня того же года Минобороны Азербайджана сообщило о завершении этого процесса.