Володин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнения в Пакистане

Из-за наводнений и оползней в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 146 человек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардару Айязу Садику в связи с гибелью людей в результате наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в провинции Хайбер-Пахтунхва. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнул Володин, его слова приводятся в сообщении.

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, в провинции Хайбер-Пахтунхва погибли по меньшей мере 146 человек, десятки пострадали. Серьезно повреждены около 30 жилых домов, во многих районах разрушена транспортная инфраструктура, пострадали базовые станции, возникли перебои с мобильной связью. Сезон муссонов в Пакистане обычно длится с июня по сентябрь, принося обильные дожди, которые жизненно важны для сельского хозяйства, но часто приводят к наводнениям и другим природным катастрофам.