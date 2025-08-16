Эксперт Батюк: Россия и США сблизили позиции по Украине

Быстрого решения проблемы ожидать не стоит, считает главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Саммит России и США на Аляске позволил странам сблизить позиции по Украине, но быстрого решения данной проблемы ожидать не стоит. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Владимир Батюк.

"Что касается конкретно Украины, то благодаря некоторым западным средствам массовой информации, некоторым западным политикам, особенно в Европе, сложилось совершенно нелепое представление, будто этот конфликт можно решить, так сказать, росчерком пера или телефонным звонком. Это не так. Даже для того, чтобы достичь перемирия, понадобятся очень непростые переговоры, нужно будет решить очень непростые и военные, и политические задачи", - пояснил специалист.

"Поэтому ожидать моментального решения этой проблемы не приходится. Но главное, что Российская Федерация и Соединенные Штаты движутся пока в целом в правильном направлении", - констатировал Батюк.

В то же время эксперт указал на сближение позиций стран по Украине. "Пока еще рано говорить о конкретной договоренности, но, судя по всему, переговоры прошли нормально, и обе стороны констатировали сближение позиций, - отметил аналитик. - И это обстоятельство, очевидно, открывает ключи для решения других, очень важных и назревших вопросов российско-американских отношений, начиная от торгово-экономической связи и кончая стратегической стабильностью".