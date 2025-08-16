Сенатор от Херсонской области подчеркнул, что превосходящая роль России в украинском вопросе для мира уже "не предмет обсуждений, а данность"

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Киевский режим должен сделать реальные шаги, приемлемые для РФ, для достижения мира. Такое мнение выразил ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"За все время проведения СВО Россия ни разу не меняла своей позиции и теперь ее не только готовы слышать, но и обсуждать. И исходя из риторики [президента США Дональда] Трампа, если Украина действительно хочет мира, как заявляет об этом, придется идти навстречу. Причем Киев должен делать реальные шаги, которые будут приемлемы не только для Киева, но и прежде всего для России", - сказал он.

Кастюкевич подчеркнул, что превосходящая роль России в украинском вопросе для мира уже "не предмет обсуждений, а данность". Помимо этого, он отметил, что анонсированная на 18 августа встреча Трампа с Владимиром Зеленским - это закономерное продолжение начавшихся изменений, которые начали лидеры России и США.