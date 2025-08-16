Директор Института международных исследований МГИМО МИД России отметил, что по части урегулирования украинского конфликта российской стороне удалось донести до американской важные мысли и реальные причины торможения мирного процесса

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нежелание президента США Дональда Трампа вводить новые санкции против России стало одним из результатов встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Такое мнение высказал ТАСС американист, директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков.

"По части урегулирования украинского конфликта российской стороне удалось донести до американской важные мысли и реальные причины торможения мирного процесса. Это убирает из повестки, по крайней мере на некоторое время, перспективу введения новых санкций, которой "пугал" Трамп - это тоже не было очевидным до начала саммита и стало одним из его результатов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подобным крупным мероприятиям "предшествует плотная подготовка по линиям администраций, внешнеполитических ведомств и спецпредставителей, и в случае с саммитом на Аляске результаты такой подготовки мы увидели и в том, как Трамп принимал Путина и в выверенных формулировках на пресс-конференции - ничего лишнего, все четко".

"Это обстоятельство имеет значение само по себе, так как именно к такому деловому характеру отношений Москва и стремилась на протяжении последних лет пяти и понимания со стороны Вашингтона не встречала. По этой части позиция администрации США изменилась", - отметил Сучков.