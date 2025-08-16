Сотрудничество в Арктике стало ожидаемой темой повестки встречи лидеров двух государств, считает эксперт Алексей Фадеев

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске подтвердила интерес американского лидера к совместному с РФ освоению арктических территорий. Такое мнение высказал ТАСС доктор экономических наук профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев.

"Сотрудничество в Арктике стало ожидаемой темой повестки встречи лидеров двух государств, что еще раз подтвердило общий настрой. И Россия, и США имеют интересы и в сфере энергетики, и оборонно-промышленного комплекса в Арктическом регионе, и в сфере добычи биологических ресурсов, аквакультур, развитии транспортного сектора. Отдельно был отмечен потенциал возобновления межрегиональных контактов, в том числе между Дальним Востоком России и американским западным побережьем", - сказал Фадеев.

Эксперт добавил, что порты Дальнего Востока с развитием отношений между РФ и США и освоением Трансарктического транспортного коридора, входящего в него Северного морского пути, могут стать "экономическими воротами" не только на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), но и США.

"Создание Трансарктического коридора может стать катализатором экономических отношений между Россией и США. В направлении Восток - Запад могут пойти грузы самого широкого спектра: от товаров народного потребления до ИТ-оборудования и автомобилей. А принимая во внимание потенциальную врезку Севморпути а, значит, и Трансарктического коридора в коридор Север - Юг, мы можем предполагать транспортировку этих товаров в режиме реверса в направлении стран Ближнего Востока и зоны Индийского океана", - считает Фадеев.

Он отметил, что всего в проекты, прямо или косвенно связанные с Северным морским путем, будет инвестировано 19,5 трлн рублей до 2035 года. В то же время только объем налоговых отчислений от реализации данных проектов превысит 21 трлн рублей. "Ожидаю развития намеченных договоренностей, основанных на экономических конкурентных преимуществах российской Арктики и Дальнего Востока", - заключил Фадеев.

Встреча президентов РФ и США

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.