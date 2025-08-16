Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил надежду на мир

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ответил на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости мирного соглашения на Украине, а не простого перемирия, выразив надежду на мир.

"Да будет мир", - написал Дмитриев в Х, прокомментировав высказывание американского лидера в соцсети Truth Social.

Трамп ранее назвал замечательной и крайне успешной встречу с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп написал в соцсети Truth Social, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет назначена новая встреча с Путиным.