Геннадий Зюганов поздравил Ким Чен Ына с юбилеем освобождения Кореи

В КНДР и Республике Корее 15 августа отпраздновали 80-летие независимости от японского колониального господства

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил поздравления лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Телеграмма была направлена 15 августа - в день праздника. Геннадий Зюганов заявил, что разгром японских милитаристов в августе 1945 года заложил основы боевого братства народов двух стран. "С тех пор мы упрямо идем по пути борьбы с империализмом, борьбы за справедливый миропорядок. Нынешняя ситуация сплотила нас еще больше. Как и 80 лет назад, мы противостоим фашизму плечом к плечу", - сказал председатель ЦК КПРФ. Ким Чен Ын занимает пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.

"Мы выражаем вам искреннюю признательность за помощь при освобождении Курской области. Мы никогда не забудем заслуг героических бойцов Корейской народной армии, проливавших кровь за нашу общую свободу и справедливый мировой порядок", - отметил Зюганов. Он выразил уверенность в том, что отношения между КПРФ и Трудовой партией Кореи будут укрепляться во всех областях.

15 августа в КНДР и Республике Корея отмечалось освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства. По случаю праздника в Пхеньяне побывала делегация во главе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Спикер назвал праздник общим для РФ и КНДР, поскольку 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты вместе добились освобождения полуострова.