Российско-индонезийские отношения опираются на многолетний опыт дружественного взаимодействия, отметила председатель Совфеда

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы РФ готовы к расширению контактов с индонезийскими парламентариями, также она напомнила о приглашении посетить Россию главе Совета региональных представителей Индонезии Султану Бахтиару Наджамудину. Об этом она сообщила в поздравлении с Днем независимости Республики Индонезии главе верхней палаты парламента страны.

"Сенаторы Российской Федерации готовы к расширению контактов с индонезийскими парламентариями, совместной работе в международных парламентских организациях и объединениях, включая БРИКС. <…> Пользуясь случаем, хотела бы напомнить о приглашении посетить в 2025 году Российскую Федерацию", - сообщила Матвиенко, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Российско-индонезийские отношения опираются на многолетний опыт дружественного взаимодействия, добавила она, отметив, что сегодня на повестке дня реализация принятой в июне 2025 года декларации о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Республикой Индонезией, которая охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.