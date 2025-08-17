Российские подразделения продолжают продвижение, отметил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили дополнительные силы и пытаются контратаковать на красноармейско-дмитровском направлении в ДНР. При этом российские подразделения продолжают продвижение и обнаружили множество уязвимых мест у противника, рассказал в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко глава региона Денис Пушилин, разместив его в своем Telegram-канале.

"Мы видим также на красноармейско-дмитровском направлении улучшение наших позиций, продвижение. Видим тот выступ, который организован был нашими подразделениями достаточно уверенно. Противник пытается контратаковать, перебросил дополнительные силы. Но мы видим, сколько уязвимостей сейчас удалось выявить нашим подразделениям благодаря правильному, грамотному руководству и, конечно, желанию наших бойцов как можно быстрее освободить, в том числе, территорию Донецкой Народной Республики, русскую землю", - сказал Пушилин.