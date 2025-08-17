Пушилин заявил о контроле ВС РФ боевых действий у Клебан-Быкского водохранилища

Подразделения России также успешно продвигаются на константиновском направлении после освобождения Часова Яра, отметил глава ДНР

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Российские военные полностью контролируют ход боевых действий в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Подразделения РФ успешно продвигаются на константиновском направлении после освобождения Часова Яра, заявил глава региона Денис Пушилин.

"Мы видим также продвижение и после освобождения Часового Яра. Мы также видим на константиновском направлении улучшение позиции. Тоже там основной театр боевых действий в районе Клебан-Быкского водохранилища был организован, опять же нашими подразделениями. Тоже здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, разместив его в своем Telegram-канале.

На краснолиманском направлении в ДНР российские подразделения также имеют успехи, добавил глава региона.

"Может быть, на количестве освобожденных [населенных] пунктов это не сильно отображается, но там каждые 100 метров с учетом рельефа местности, с учетом леса, конечно же, играют весьма важную роль. Важно выдавливать противника с насиженных мест, с укреппозиций, и дальше не давать возможности закрепиться. Чем и занимаются сейчас наши подразделения", - отметил Пушилин.