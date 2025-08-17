По мнению главы ДНР, прекращение огня "не сработает"

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Прекращение огня в ходе конфликта на Украине не сработает, это доказали минские соглашения, необходимо только полное и всеобъемлющее урегулирование конфликта, учитывающее его первопричины. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.

"Насколько мне удалось понять, нашему президенту удалось донести до американской стороны, почему важно всеобъемлющее и учитывающее первоисточники конфликта, именно такое урегулирование, а не просто прекращение огня. С прекращением огня мы имели много раз возможность сталкиваться и в рамках минских соглашений. И понимали, чем это заканчивается. Мы здесь в этом плане не доверяем и не видим каких-то перспектив, что можно было какими-то перемириями урегулировать полностью конфликт. Это не получилось бы", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК, разместив его в своем Telegram-канале.

Глава ДНР заявил, что "смотрит с оптимизмом" на возможность мирного урегулирования в этом ключе, уточнив, что об этом "можно было судить по настроениям президента" России Владимира Путина.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

После встречи Трамп созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет назначена новая встреча с Путиным.