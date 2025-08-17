Путин назвал Лаврова империалистом из-за свитера с надписью СССР

Глава российского МИД появился в нем по прибытии на Аляску

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите в Анкоридже с американским коллегой Дональдом Трампом перед началом переговоров в шутку назвал империалистом российского главу МИД Сергея Лаврова, ранее появившегося перед прессой в свитере с надписью "СССР". Соответствующие кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В ожидании начала переговоров в узком составе, где помимо лидеров России и США присутствовали также их помощники и главы внешнеполитических ведомств обеих стран, госсекретарь США Марко Рубио обратился к Лаврову отметив, что ему "нравится рубашка" российского министра. Находившийся рядом Путин сразу же иронично отреагировал на комплимент со стороны Рубио: "Это намек? Он [Лавров] вам подарит!"

После этого Лавров объяснил российскому лидеру, что подобный комментарий с американской стороны связан, по всей видимости, с тем, что по прибытии в США он появился на публике в свитере с надписью "СССР". У главы государства нашелся ироничный комментарий и на это: "Империалист", - в шутку сказал Путин американскому госсекретарю, указывая при этом на Лаврова.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.