Глава республики заявил об улучшении российских позиции в районе Родинского и Белицкого

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Прорыв российской армии на добропольском направлении в ДНР способствовал ухудшению позиций противника, нарушению логистики и разрушению фланга ВСУ. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Красноармейское направление, где мы видим ряд успехов, видим улучшение позиции в районе Родинского и Белицкого. А сам прорыв на добропольском направлении тоже характеризован сломом логистики во многом нашего противника, ухудшением позиций и, по сути, разрушением фланга на этом направлении", - сказал Пушилин на видео в своем Telegram-канале.