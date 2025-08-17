Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва семь лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках минских соглашений

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "низким враньем" слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что президент России Владимир Путин не хочет мира.

"Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений! Французские политические и государственные деятели же, в свою очередь, подталкивали украинских наймитов к проведению "майданов", совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир", - отметила дипломат в Telegram-канале, комментируя заявления французского лидера в интервью изданию Le Figaro.

Захарова уточнила, что Париж не сделал ничего для реализации мирных минских соглашений. "Более того, бывший французский президент [Франсуа] Олланд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в марте 2023 года и вовсе заявил, что "время, данное Украине Минскими соглашениями, позволило ей повысить боевую готовность", - продолжила Захарова. - Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о "победе на поле боя", прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев. Среди них в первую очередь сам Макрон".