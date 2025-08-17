Пушилин: Киев перекинул на добропольское направление боевиков "Азова"

Ситуация остается под контролем Вооруженных сил РФ, заявил глава ДНР

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Киевский режим перекинул дополнительные резервы, состоящие из боевиков запрещенного в РФ террористического "Азова", на добропольское направление из-за прорыва российских подразделений и разрушения фланга ВСУ. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Прорыв [российской армии] на добропольском направлении охарактеризован сломом логистики во многом нашего противника, ухудшением [его] позиций и разрушением фланга на этом направлении. Абсолютно по понятным причинам противник вынужден был перекидывать дополнительные резервы. Были перекинуты нацисты из "Азова", известного подразделения нашим бойцам. Достаточно жесткие боестолкновения, но, тем не менее, ситуация остается под контролем Вооруженных сил РФ", - сказал Пушилин.